В Днепре формировать общественный совет, заместитель ОГА Ольга Горб, доверила подсудимому по торговле наркотиков!

Продолжается шумный процесс над наркоторговцем Николаем Николаевичем Кожушко, попавшемся на распространении наркотиков среди несовершеннолетним, в Херсонском городском суде (см. криминальное производство № 1- кп/766/1709/21 на сайте «Судрва влада») . При этом, Николай Кожушко продолжает работать у одиозного «заслуженного» активиста Марика Бери, имеет карт бланш от заместителя главы Днепропетровской ОГА -Ольги Горб, видимо не сильно щепетильной в вопросах с совестью, и даже сумел сейчас войти в рабочую группу при той же ОГА, по формированию нового состава общественного совета области…Р.С. Можно представить,что это будет за свора и какие цели преследует мадам Горб,откровенно насилуя уголовщиной реальный срез общественной жизни Днепра и области!

Андрей Котыхов