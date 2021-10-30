Хто і як перевірятиме ковід-документи у транспорті Києва

З понеділка, 1 листопада, у Києві громадським транспортом зможуть користуватися лише ті, хто має ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Як це працюватиме і хто перевірятиме документи?

Мер Києва Віталій Кличко, повідомивши про нові правила, заявив: у транспорті ковід-документи перевірятимуть не водії, а спеціальні групи правоохоронців. Це відбуватиметься вибірково прямо у транспорті.

Водії натомість мають контролювати наявність маски чи респіратора в пасажирів.

Пізніше голова Національної поліції Ігор Клименко уточнив, що загалом по Україні сертифікати “можуть перевіряти дуже багато служб”.

“Це і служба Міністерства охорони здоров’я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і безпосередньо провідники, якщо це стосується залізничного транспорту”, – сказав Клименко напередодні ввечері в ефірі “1+1” .

На питання про те, чи мають право водії транспорту перевіряти сертифікати, він відповів:

“Водії мають попередити пасажирів, що у них можуть бути перевірені ці сертифікати, і на борту автобуса (пасажири) мають перебувати саме з цими документами”.

Які штрафи

Порушників у Києві штрафуватимуть. Як уточнили “Українській правді” у пресслужбі столичної поліції, якщо необхідних документів у пасажира не буде, на нього складуть протокол про порушення правил карантину.

Потім його направляють до суду для ухвалення рішення.

Штраф може становити від 17 до 34 тисяч гривень, його розмір і визначить суд.

Громадський транспорт працюватиме за умови, що кількість пасажирів не перевищує передбачену в документах транспортного засобу.

Йдеться і про автобуси, і про маршрутки, і про електротранспорт.

Водії також повинні мати або сертифікат про вакцинацію, або ПЛР-тест.

: bbc.com