Саакашвили обвинили в имитации голодовки

Голодовка заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является имитацией, он выпивает ежедневно три литра лимонада, заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников», — цитируют Кобахидзе «».

По его словам, находящийся в заключении экс-президент Грузии выпивает по три литра лимонада в день. Как едко заметил Кобахидзе, «вся тюрьма смеется» над этим.

Напомним, Михаила Саакашвили 1 октября задержан в Грузии и отправлен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

До этого экс-президент в 2013 году покинул Грузию, в отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. По двум из них политик был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.