В районе Бейт-Шемеша недалеко от шоссе №44 с неба рухнул планер

Недалеко от шоссе № 44 в районе Бейт-Шемеш в пустынную местность упал потерпевший аварию легкомоторный спортивный планер.

Травмы спины средней степени тяжести получил 55-летний пилот. Потерпев крушение, он тут же связался с полицией и сообщил о происшествии. Прибывшая на место происшествия бригада службы «Красный магендавид» оказали пострадавшему первую помощь и в удовлетворительном состоянии эвакуировали его в иерусалимскую больницу «Хадасса Эйн-Керем».

«По данным, которые сообщил раненый, мы определили его местонахождение и вместе с полицией и многочисленной поисковой командой прибыли в район предполагаемого падения самолета, — рассказывает фельдшер службы «красный магендавид» Ишай Раухбергер. – Пострадавший получил травму спины и испытывал сильную боль. Мы зафиксировали его на носилках, ввели обезболивающее и, когда состояние раненого стабилизировалось, отправили его на дальнейшее лечение в больницу».

גבר נפצע בהתרסקות כלי טיס באזור בית שמש https://t.co/Fi62WjRLzE

צילום: דוברות המשטרה pic.twitter.com/wmTS3bM87r

— החדשות — N12 (@N12News) October 30, 2021