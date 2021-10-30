В Москве скончался «человек-эпоха» — легендарный советский телеведущий, рассказавший зрителям о полете Юрия Гагарина

В Москве в возрасте 89 лет умер советский и российский теле- и радиоведущий, тележурналист Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Он был диктором программы «Время» более 20 лет.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было», — рассказал изданию РБК помощник телеведущего.

Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. в 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С июля 1957 года начал работу на телевидении. Именно он сообщил советским телезрителям в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961-го — о полете Юрия Гагарина.

Кириллов часто выступал с новогодним обращением к советскому народу вместо руководства страны. До конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

В последние годы работал диктором-консультантом на «Первом канале», преподавал, участвовал в различных программах, озвучивал рекламные ролики, на радио вел программу «Не время».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Трудового Красного Знамени. В 2001 году получил почетный титул «Человек-эпоха».

В Москве в возрасте 89 лет умер советский и российский теле- и радиоведущий, тележурналист Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Он был диктором программы «Время» более 20 лет.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было», — рассказал изданию РБК помощник телеведущего.

Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. в 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С июля 1957 года начал работу на телевидении. Именно он сообщил советским телезрителям в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961-го — о полете Юрия Гагарина.

Кириллов часто выступал с новогодним обращением к советскому народу вместо руководства страны. До конца 1980-х годов вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

В последние годы работал диктором-консультантом на «Первом канале», преподавал, участвовал в различных программах, озвучивал рекламные ролики, на радио вел программу «Не время».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Трудового Красного Знамени. В 2001 году получил почетный титул «Человек-эпоха».