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Киянина затримали за крадіжку грошей з каси магазину на Оболоні

30.10.2021

Чоловік скористався неуважністю співробітника торгівельного залу та викрав готівку. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

На спецлінію 102 від керівництва магазину надійшло повідомлення про те, що у гіпермаркеті на проспекті Степана Бандери невідомий із каси викрав гроші. Для документування події на адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Співробітники поліції встановили, що зловмисник підійшов до касового апарату та відкрив його ключем, який знаходився у замку. Впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, він витягнув з каси гроші у сумі 700 гривень, заховав їх у кишеню і направився до виходу. Проте працівники магазину вчасно виявили крадіжку, зупинили зловмисника та викликали поліцію.

Ним виявився 68-річний киянин, неодноразово судимий за майнові злочини. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років позбавлення волі. Районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

: cripo.com.ua

 

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