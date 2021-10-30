На Донбасі окупанти застосовують артилерію та міномети: поранені п’ятеро українських бійців

Про це повідомляє міністерство оборони України.

«Упродовж доби, 29 жовтня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла. З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння … Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний», – йдеться у повідомлення.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя. Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

З початку доби, 30 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

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