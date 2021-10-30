У актера Гаркалина упало давление и не выдерживает сердце

Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Сегодня артисту назначали новые препараты для сердца, в частности — норадреналин. Однако давление Гаркалина падает. Сейчас оно достигло критического показателя 100 на 60.

У 67-летнего актера, заразившегося коронавирусом и заболевшего «ковидом», почти полностью поражены легкие. Он находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации ЭКМО. Кроме того, у Гаркалина на фоне «ковида» диагностировали тромбоз вен на ногах. Чтобы организм боролся с сепсисом, ему делают переливание крови.

Как сообщалось ранее, актер госпитализирован 2 октября. После ухудшения состояния его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом болезнь Гаркалина развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 14 октября Валерий Гаркалин вышел из комы. Тогда состояние его здоровья улучшилось, и ему отменили часть препаратов.

Чуть позже стало известно, что находящемуся в реанимации больницы № 40 в Коммунарке Валерия Гаркалина стало гораздо хуже. Врачи отмечали постепенное снижение функций легких, показатель сатурации упал тогда до 40%. Кроме того, медики были обеспокоены повышением маркеров воспаления в организме и риском развития тромбозов.