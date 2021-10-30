«Иначе я вернусь в Кабул»: последний афганский еврей требует 10 миллионов на переезд в Израиль

Вывезенный из Афганистана в начале сентября 62-летний смотритель кабульской синагоги Зевулун Симан-Тов поставил условие своего переезда в Израиль — 10 миллионов долларов. Об этом пишет британский еженедельник «Джуиш кроникл» со ссылкой на телефонный разговор с американским бизнесменом израильского происхождения Моти Кахана, который организовал эвакуацию «последнего афганского еврея» из Кабула.

Потребовав столь большую «компенсацию», Симан-Тов пояснил, что «потерял много денег и все имущество», уехав из Афганистана. Кроме того, он попросил отдельную сумму на зимнее пальто. При отказе от выплаты он намерен вернуться в Кабул.

Сейчас мужчина живет в стамбульском отеле за счет британской благотворительной организации «Цедек». В Израиле неподалеку от Тель-Авива у Симан-Това живут брат и сестра. Однако даже если он получит требуемое, оставаться в еврейском государстве не собирается, а планирует уехать в США.