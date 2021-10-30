Сообщение из Сирии: Израиль атакует цели в районе Дамаска

Сегодня в полдень сирийское государственное телевидение сообщило об обстреле территории арабской республики, якобы совершенном со стороны Израиля.

«Сирийские системы ПВО были активированы против вражеских целей со стороны Израиля», — говорилось в сообщении. По непроверенным данным, ракетному удару подверглась партия оружия, направлявшаяся в Ливан и предназначенная для «Хизбаллы».

Если Израиль действительно атакует Сирию в субботу и среди бела дня, это относительно редкое нападение, однако в прошлом подобные атаки практиковались.

Сообщение о «причастности Израиля» к атаке целей в Сирии вышло в эфир через несколько минут после того, как официальные сирийские СМИ сообщили об отголосках взрывов, доносящихся со стороны пригорода сирийской столицы Дамаска. Официально причины взрывов пока неизвестны.