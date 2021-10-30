Названі 8 надійних і недорогих кросоверів з пробігом

Дефіцит нових автомобілів через нестачу мікрочіпів стрімко змінив ситуацію на ринку багатьох країн.

AMPERCAR.com склав список найбільш надійних кросоверів, які не страшно купувати і поки що можна знайти на вторинному ринку в доволі непоганому стані.

Відкриває список Hyundai Creta. Автоексперти називають цей SUV «невбивним варіантом» з надійними агрегатами. Також «Крета» відносно недорога в обслуговуванні і дуже невибаглива.

Далі у рейтингу – Renault Duster і Nissan Terrano. Ці кросовери теж відомі своєю надійністю та доступністю обслуговування. При виборі цих моделей краще зупиниться на варіантах з «механікою», що працює в парі з півторалітровим турбодизелем або 2,0-літровим бензиновим двигуном.

Кросовер Toyota RAV4, на думку багатьох експертів з підбору автомобілів, є дуже надійним варіантом в усіх поколіннях. До речі, можна обирати навіть версію з безступінчастим варіатором.

Продовжують рейтинг VW Tiguan та BMW X1. При покупці цих моделей варто звернути увагу на 2,0-літрових дизельних моторах потужністю 150 і 184 к.с.. Такі двигуни поєднуються з надійними 6-ступінчастими «автоматами» від Aisin та ZF.

Замикають топ-8 два кросовери від Volvo – XC90 і XC60. Насамперед експерти рекомендують придивлятися до версій з 2,4-літровим турбодизелем, якій працює разом з АКПП.

: ampercar.com