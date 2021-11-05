Ознаки нездорового кишечника, на які варто звернути увагу

Кишечник стає нездоровим через дисбаланс, що порушує рівновагу між хорошими і поганими бактеріями в його мікробіомі.

Мікроорганізми, присутні в кишечнику, відомі як кишкова флора, кишковий мікробіом або кишкова мікробіота. Рівновага між хорошими і поганими бактеріями в ній допомагає регулювати різні функції організму, тому виникає в кишечнику дисбаланс може привести до погіршення здоров’я не тільки травного тракту, але також загального здоров’я, імунітету. За словами вчених, людям, які бажають мати здоровий кишечник, важливо контролювати фактори шкідливого впливу і проявляти пильність щодо певних ознак.

Ось деякі загальні ознаки нездорового кишечника, на які вони радять звертати підвищену увагу.

Часто виникає розлад шлунка. Нездоровий кишечник викликає стійкі проблеми зі шлунком і травленням, такі як запор, діарея, здуття живота, гази, печія. Це пов’язано з неможливістю ефективного усунення відходів, обробки і всмоктування їжі.

Погіршується стан шкіри. Журнал Frontiers in Microbiology пише, що стан кишечника може впливати на здоров’я шкіри – при його погіршенні підвищується ризик розвитку екземи, псоріазу, вугрів.

Різко зростає тяга до солодкого. Мимовільна зміна раціону нерідко є наслідком збою в роботі кишечника, а споживання оброблених і рафінованих продуктів може привести до розмноження «поганих» бактерій в кишечнику. Поширюючись, вони вимагають більше цих компонентів.

Виникають проблеми із засипанням. Вироблення нейромедіатора серотоніну (він же «гормон радості») і психічне здоров’я можуть серйозно постраждати в разі нездорового кишечника. Раптові зміни в поведінці і настрої, засмучена психіка, підвищена дратівливість – все це може виникати через дисбаланс мікробів в кишечнику. Якщо в ньому збільшується популяція шкідливих бактерій, підвищується рівень вироблених ними токсинів-це може привести до депресії, занепокоєння і проблем зі сном.

Проявляються алергії і непереносимість. Ці реакції організму є наслідком імунної відповіді, що може бути викликано поганим станом кишечника, оскільки для здорової імунної системи важлива оптимально збалансована мікробіота.

: Новости Ю