СБУ повідомила, що викрила командира ЗСУ, який шпигував на користь РФ

Виявилося, що затриманий – громадянин Росії, він несанкціоновано збирав таємні військові документи, – повідомила СБУ.

«У ході обшуку за місцем проживання військовослужбовця виявлено і вилучено жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у т.ч. з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей», – розповіли у СБУ.

Вже відкрито кримінальну справу за «розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрату документів чи матеріалів, які містять такі відомості» Кримінального кодексу України.

У Службі безпеки України повідомили, що встановили хакерів угруповання ARMAGEDON, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери ФСБ РФ із окупованого Криму.



