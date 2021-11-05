Глава МЗС Кулеба розповів про наслідки виключення України із «зеленого» списку ЄС

Офіційне рішення буде оприлюднено наступного тижня. Воно було ухвалене у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус в Україні. Країна була включена до списку, який переглядається кожні два тижні, 15 липня.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, тотального закриття кордонів Євросоюзу не відбудеться.

«Після виключення України із «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС», – ідеться в повідомленні.

Кулеба відзначив, що Міністерство закордонних справ активно працює з партнерами, щоб зберегти максимальну свободу подорожей для українців.

20 жовтня під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про наявність вірогідності того, що Європейський Союз виключить Україну зі списку безпечних держав через стрімке зростання випадків захворюваності на COVID-19.

Раніше журналіст видання «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк неодноразово повідомляв, що Європейський Союз планує цього тижня виключити Україну з «зеленого списку» безпечних країн, громадянам яких дозволено в’їжджати в країни союзу без ковідних обмежень.

Минулої доби в Україні зафіксували 26 488 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.