Активист Днепра Денис Селин на службе у коррупционеров и криминалитета .

Общественный активист из Днепра Денис Селин, который является одним из основателей общественной организации «Платформа Громадский контроль», попал в нелепую ситуацию. Деятель, организовавший работу на грантовые деньги правительства США, оказался не совсем, мягко говоря, толерантен к своим инвесторам. Более того, даже предупреждал жителей нескольких соседних государств опасаться Соединенных Штатов, попрекая их примером индейцев, вовремя не распознавших воинствующих американцев.

Чтобы достичь успеха в сфере делового сотрудничества для политика или активиста в любой стране кроме хорошего образования и талантов, ключевую роль играет репутация. В эпоху соцсетей «подчищать» мелкие и не очень грешки становится все сложнее, ведь, как говорится, скрины не горят.

Так и увлеченность запрещенным в Украине российским сайтом «Вконтакте» сыграла злую шутку с Денисом Селиным. Рассудительный и сдержанный на просторах Facebook он рассказывает об успехах работы своего «Громадского контроля» и рассуждает о мировых экономических рейтингах. Ведь продвинутая Европа и эффективный Запад лучшие партнеры, которые с удовольствием финансируют проекты в Украине.

Так, за последнее время, платформа Громадский контроль реализовала ряд проектов при поддержке National Endowment for Democracy (NED). NED является американской организацией, которую больше тридцати лет назад основал Конгресс США. Своей миссией фонд называет «содействие становлению и развитию демократии и свободы во всем мире». Для этого NED предоставляет гранты исследователям в области «развития демократии и прав человека» в разных странах. В свою очередь, этот фонд финансируется другой организацией – United States Agency for International Development (USAID). То есть агентством федерального правительства США, которое получает деньги непосредственно из американского бюджета.«Поляки, украинцы и грузины, помните, индейцы тож пустили к себе американцев =)», — писал Денис Селин на своей странице в российской соцсети «Вконтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены, Ред.). Интересно, поднималась ли эта тема во время недавнего визита Селина в Польшу, откуда он публиковал свои «антикоррупционные заметки».

Проведенные ранее в Украине реформы в сфере правосудия и борьбы с коррупцией не сработали. Поэтому сейчас люди, которые эти реформы лоббировали в интересах западных структур, пытаются найти виноватых.

Об этом заявил адвокат Олег Иванов , комментируя высказывания главы Центра противодействия коррупции Дениса Селина , который ввел новый термин — «член семьи врага реформ» и публично призвал давить на этих людей.

«Дениса Селина нужно как-то прикрыть неудачу тех бессмысленных и не имеющих никакого ни юридического, ни логического основания реформ, которые они уже тут провели. Уничтожена судебная власть, не работает ВСП, не могут выбрать главу САП и так далее. Теперь нужно как-то из этого выкрутиться, теперь нужно рассказывать, что кто-то другой виноват…», — заявил он.

«Такая история во всех реформах, в которых они принимали участие. Эти „реформы“ и не могли работать, поскольку изначально не были направлены на создание какого-то юридического механизма в тех или иных правоотношениях. Это просто были чьи-то „хотелки“, они просто проводили на нас эксперименты», — возмущен специалист.

В то же время в то, что кто-то реально понесет ответственность за провал реформ, адвокат не верит.

«Наши реформаторы-„соросята“ опираются на западных партнеров, а западные посольства за это соответственно щедро платят. Потому они никогда не будут привлечены к ответственности, пока им покровительствуют послы или люди из посольств. Они будут и дальше рассказывать всем, как нужно делать», — полагает он.

При этом, по мнению юриста, Запад специально делает ставку в Украине на таких одиозных и малоэффективных людей как Селин или директор НАБУ Артем Сытник.

«Если эти люди одиозны, значит у них есть какой-то определенный негативный шлейф, значит, в случае надобности, их можно будет легко „слить“ как отработанный материал. На таких людей, наверное, имеется компромат и в любой момент можно слить этот компромат, открестится и похоронить историю с тем же самым ЦПК или Артемом Сергеевичем (Сытником, — Ред.). Запад убивает двух зайцев — он имеет подконтрольного человека, который делает все, что хочешь, а если с ним нужно будет прощаться, то с ним попрощаться очень легко…. Им в принципе нет смысла выбирать честного человека, который не будет слепо удовлетворять „хотелки“ Запада. Если придет любой думающий человек и посмотрит на то, что предлагает нам Запад, он же скажет, что тут нужно делать поправку на объективную реальность, а не бесконечно проводить какие-то глупые эксперименты. А такие люди как господин Селин будут исполнять любые команды, делать дурные и ненужные вещи лишь бы им дали очередной грант», — полагает Попович.

В любом случае, международным фондам и организациям нужно быть более осмотрительней и чистоплотней в выборе соискателей грантов. Ведь, судя по документам, попавшим к нам в редакцию, красноречие господина Селина в российских сегментах интернета хотят использовать как письменное доказательство в каком-то судебном деле. Мораль этой истории проста. Тот, кто хочет блюсти справедливость, начинать должен с себя. Выстроенная на глупости и обмане карьера очень недолговечна. Здесь уже не помогут, ни «чистки» страниц в соцсетях, ни даже громкое и публичное отрицание. Так или иначе, во всем разберется суд – и правовой, и общественный.

Денис Селин работает на бывшего председателя Днепропетровского облатсного совета Святослава Олейника и его партнера олигарха Иоря Коломойского которые на протяжении 30 лет обворовывают Украину и выводят деньги из бюджетов в офшоры.

Денис Селин является ручной марионеткой коррупционеров в Украине,только интересно сколько арестовано коррупционеров по заявлению Селина,останется загадкой для многих жителей страны.

Адвокат Олег Иванов

Адвокат Олег Иванов