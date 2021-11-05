По состоянию на 5 ноября 51 энергоблок ТЭС, ТЭЦ и АЭС Украины остановлен, 19 энергоблоков ТЭС ушли в простой из-за отсутствия топлива, 32 энергоблока находятся на ремонте, 4 энергоблока АЭС из 15 находятся на ремонте.

Министерство энергетики Украины планирует перевести работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива в связи с нехваткой угля для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода. В таких условиях Нафтогаз должен обеспечить необходимый объём газа для энергогенерирующих предприятий по специальным условиям. Ситуация — так себе.

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