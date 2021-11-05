93-летний переживший Холокост дал показания на суде против столетнего нацистского преступника

93-летний переживший Холокост Эмиль Фаркаш вчера дал показания против бывшего охранника концлагеря, 100-летнего Йозефа Шутца. «Я приехал из Хайфы, чтобы увидеть тебя. Тебе сто лет. Неужели твое темное прошлое настолько дорого тебе, что ты не можешь извиниться за причиненные мне страдания? Будь храбрым хотя бы сейчас», — сказал Фаркаш нацисту. Тот ничего не ответил.

Судебный процесс над бывшим охранником нацистского концлагеря Заксенхаузен начался летом этого года. Шутц обвиняется в причастности к мученической смерти более трех с половиной тысяч человек. В этом концлагере нацисты отрабатывали способы массового убийства пленников.

Помимо немногих выживших заключенных, на процессе присутствуют их родственники. Среди них — известный архитектор Антуан Грумбах, сын Жана Грумбаха, бойца французского сопротивления, который был убит в концлагере в 1944 году. «Многочисленные охранники концлагеря, кто бы что не говорил, причастны. Они были очень жестокими», — сказал он.

Йозеф Шутц был охранником и надзирателем в Заксенхаузене в течение трех лет, когда ему было чуть больше двадцати лет. Он не признает своей вины и отказался давать показания или приносить извинения. Единственное, что сказал бывший нацист — «Я вообще ничего не делал в Заксенхаузене, я невиновен, потому что ничего об этом не знаю». На заседании он закрывал свое лицо.

Длина каждого заседания ограничена двумя часами из-за состояния здоровья Шутца. Учитывая его возраст и неторопливость судебных процессов в Германии, до приговора он может не дожить.

Эмиль Фаркаш, который свидетельствовал против него, был депортирован в Заксенхаузен из Словакии с родителями, братьями и сестрой в возрасте тринадцати лет. Семью разделили, после войны и освобождения он и его брат смогли найти выживших родителей. Другие его младшие брат и сестра погибли.