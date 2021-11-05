Россия не выплатит акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о взыскании с России свыше 50 миллиардов долларов в пользу акционеров ЮКОСа. Инстанция возвращает дело в апелляционный суд Амстердама.

«По процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе», — мотивировал Верховный суд свое решение.

Это решение не означает окончание запутанной судебной тяжбы, тянущейся с 2007 года, когда акционеры обанкротившейся российской нефтяной компании ЮКОС подали в суд на российское правительство с требованием компенсации за незаконную экспроприацию компании. В июле 2014 года Гаагский суд обязал Россию выплатить акционерам свыше пятидесяти миллиардов долларов.

Известно, что за несколько лет до банкротства ЮКОСа начались аресты его руководства, а власти предъявляли компании требования заплатить налоги на огромные суммы, что компания сделать не смогла.

После решения о выплате компенсации, официальная Москва обжаловала это решение, утверждая, что Гаага не имеет подобных полномочий. Однако решение Апелляционного суда Гааги снова оказалось не в пользу России, а сумма компенсации увеличилась с 50 до 57 миллиардов долларов. Отказ от выплат грозил России арестом российского государственного имущества за рубежом в пользу акционеров. Поэтому Конституционный суд России в декабре 2020 года в экстренном порядке принял постановление, что России разрешено не платить акционерам ЮКОСа, а российское правительство вновь обжаловало решение в Верховном суде Нидерландов.

Несмотря на то, что Верховный суд Нидерландов отменил решение о взыскании, пока что это означает только отсрочку, дело вернется в апелляционный суд Амстердама и вновь будет рассмотрено.