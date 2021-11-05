Сеть покорила сова с кошачьими повадками

Ролик набирает популярность.
В сети появилось очень милое видео. На нем сова, словно кошка, устраивается возле хозяина, пока он работает, передает Апостроф.
На видео видно, как сова мостится возле своего хозяина, который в этот момент работает за компьютером.
Она пытается быть ближе к нему, поэтому сначала садится перед монитором, ложится на ноутбук, садится на колени к своему хозяину, пытается отвлечь его всеми способами работы.
Автор видео подписал его — «Совы — это летающие кошки».
После его публикации, видео моментально набрало больше 1,5 тысячи комментариев.
Люди восхищаются увиденным и пишут:
«Гарри Поттер наших дней»
«В китайском языке сова буквально переводится как ястреб с кошачьей головой»
«Надеюсь, у тебя есть поставщик мышей».