Сеть покорила сова с кошачьими повадками

Ролик набирает популярность.

В сети появилось очень милое видео. На нем сова, словно кошка, устраивается возле хозяина, пока он работает, передает Апостроф.

На видео видно, как сова мостится возле своего хозяина, который в этот момент работает за компьютером.

Она пытается быть ближе к нему, поэтому сначала садится перед монитором, ложится на ноутбук, садится на колени к своему хозяину, пытается отвлечь его всеми способами работы.

Автор видео подписал его — «Совы — это летающие кошки».

После его публикации, видео моментально набрало больше 1,5 тысячи комментариев.

Люди восхищаются увиденным и пишут:

«Гарри Поттер наших дней»

«В китайском языке сова буквально переводится как ястреб с кошачьей головой»

«Надеюсь, у тебя есть поставщик мышей».