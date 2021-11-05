Что и следовало доказать: Россия поставляет оружие украинским сепаратистам

Россия систематически раздувает войну на востоке Украины поставками вооружений сепаратистам, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на исследование организации «Конфликт Амемент Ресерч» (Conflict Armament Research, CAR), которая отслеживает незаконный оборот оружия в зонах военных действий.

В докладе организации указано, что специалисты изучили десятки винтовок, гранатометов, зенитных установок и тысячи патронов, обнаруженные в местах конфликтов, и пришли к выводу, что оружие могло поступать только с российских военных складов. При этом специалисты отметили, что «донбасское» оружие состоит из деталей с одинаковыми номерами, что может означать прямые поставки.

Сотрудники организации утверждают, что они нашли несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин, которые никогда не использовались украинским военным и, следовательно, не могли быть захвачены и использованы ополченцами.

Российские власти и российские производители оружия не ответили на просьбу авторов доклада прокомментировать исследование. В Кремле с 2014 года отрицают поставки оружия на восток Украины, несмотря на практически открытую поддержку самопровозглашенных республик в зоне конфликта.