Осадча позувала з маленьким сином у дворі їхнього будинку

Телеведуча влаштувала осінню фотосесію

Катя Осадча продовжує насолоджуватися буднями мами. Весь вільний від роботи час телеведуча проводить з маленьким сином Данилом, радуючи шанувальників численними кадрами.

Цього разу зіркова мама влаштувала справжню фотосесію з малюком, а знімки опублікувала в Instagram.

Осадча позувала з сином у дворі їхнього будинку

Фотографії були зроблені у дворі їхнього розкішного будинку під Києвом. У кадрі мама та син позували в стильних образах: Катя одягла світлі трикотажні штани та блузу з принтом, а маленький Даня постав на фото у в’язаній кофті, штанях і маленькій шапочці.

“Щасливі разом. Так швидко росте Данилко. Запам’ятовуємо кожну хвилину”, – написала Осадча, супроводивши публікацію хештегом “мама трьох синів”.

Ніжні кадри особливо сподобалися шанувальникам зіркового сімейства, які були щедрі і на лайки, і на коментарі.