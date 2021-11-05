13-летний арабский подросток погиб в ходе столкновений с израильскими военнослужащими

13-летний Мухаммед Даадас получил смертельное ранение при разгоне беспорядков, устроенных палестинскими арабами в районе деревни Дейр аль-Хатаб, к востоку от Шхема, передает палестинское ИА «Маан».

По сообщению Минздрава Палестинской автономии, подростка с пулевым ранением в живот доставили в шхемскую больницу, в которой, несмотря на усилия врачей спасти его жизнь, он скончался.

Согласно заявлению пресс-службы террористической организации «Исламский джихад» Мухаммед Даадас являлся активным членом ее молодежной ячейки в лагере палестинских беженцев Аскар.

В «Исламском джихаде» заявили, что «ответственность за это чудовищное преступление целиком и полностью ложится на израильский оккупационный режим».

В заявлении отмечается, что «нападения на детей являются очередным свидетельством террористического характера израильской оккупации и ее кровожадных солдат, и что эти преступления раскрывают подлинное лицо сионистского оккупационного режима, с которым некоторые арабские государства хотят нормализовать отношения и заключить союз».

В том же духе высказалась и террористическая организация ХАМАС.

Ее представитель в Иудее и Самарии Хазем Кассем заявил, что «убийство оккупантами ребенка является полноценным военным преступлением и продолжением израильского государственного терроризма, направленного против палестинского народа».

«Эта кровь станет топливом для революции нашего народа, которая не утихнет до тех пор, пока полностью не выполнит свою цель — полное освобождение Палестины и ее исламских святынь от оккупации», — заявил Кассем.

Пресс-служба израильской армии заявила, что в настоящее время проводится изучение обстоятельств гибели арабского подростка в районе израильского поселка Алон-Море в Иудее.

«Участники беспорядков забросали израильских солдат камнями. Военнослужащие в ответ применили спецсредства и боевое оружие», — заявил представитель Армии обороны Израиля.