Повінь – зміна системи

Menu
Close

13-летний арабский подросток погиб в ходе столкновений с израильскими военнослужащими

05.11.2021

13-летний Мухаммед Даадас получил смертельное ранение при разгоне беспорядков, устроенных палестинскими арабами в районе деревни Дейр аль-Хатаб, к востоку от Шхема, передает палестинское ИА «Маан». 

По сообщению Минздрава Палестинской автономии, подростка с пулевым ранением в живот доставили в шхемскую больницу, в которой, несмотря на усилия врачей спасти его жизнь, он скончался. 

Согласно заявлению пресс-службы террористической организации «Исламский джихад» Мухаммед Даадас являлся активным членом ее молодежной ячейки в лагере палестинских беженцев Аскар. 

В «Исламском джихаде» заявили, что «ответственность за это чудовищное преступление целиком и полностью ложится на израильский оккупационный режим». 

В заявлении отмечается, что «нападения на детей являются очередным свидетельством террористического характера израильской оккупации и ее кровожадных солдат, и что эти преступления раскрывают подлинное лицо сионистского оккупационного режима, с которым некоторые арабские государства хотят нормализовать отношения и заключить союз». 

В том же духе высказалась и террористическая организация ХАМАС. 

Ее представитель в Иудее и Самарии Хазем Кассем заявил, что «убийство оккупантами ребенка является полноценным военным преступлением и продолжением израильского государственного терроризма, направленного против палестинского народа». 

«Эта кровь станет топливом для революции нашего народа, которая не утихнет до тех пор, пока полностью не выполнит свою цель — полное освобождение Палестины и ее исламских святынь от оккупации», — заявил Кассем. 

Пресс-служба израильской армии заявила, что в настоящее время проводится изучение обстоятельств гибели арабского подростка в районе израильского поселка Алон-Море в Иудее. 

«Участники беспорядков забросали израильских солдат камнями. Военнослужащие в ответ применили спецсредства и боевое оружие», — заявил представитель Армии обороны Израиля.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *