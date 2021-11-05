Парламент Португалии второй раз за год легализовал эвтаназию

Португальский парламент принял законопроект о легализации эвтаназии во второй раз за год. Об этом сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Издание напоминает, что в январе законодатели уже голосовали за документ, но тогда президент страны Марселу Ребелу ди Соуза отказался его подписывать и направил на рассмотрение Конституционного суда. В суде, в свою очередь, отметили размытость формулировок и неточность понятий «при определении требований, позволяющих декриминализовать смерть с медицинской помощью».

После доработки законопроект вернулся к парламентариям. В закон добавили статью, в которой разъясняются понятия «смерть с медицинской помощью», «самоубийство с медицинской помощью», «эвтаназия», «тяжелая или неизлечимая болезнь», «постоянная или чрезвычайно тяжелая травма», «страдания», «врач-консультант» и «врач-специалист».

Сегодня за обновленный вариант законопроекта проголосовали 138 депутатов, против – 84, пятеро воздержались.

Теперь документ вновь предстоит рассмотреть президенту. Если Соуза его подпишет, то Португалия станет седьмой страной в мире, где легализована помощь в уходе из жизни для безнадежно больных людей. До этого соответствующие законы приняли Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Канада, Колумбия и Испания. Также эвтаназия разрешена в некоторых штатах США.