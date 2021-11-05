Стало известно, кто станет обладателем «Золотого мяча» в этом году

Журнал «Франс футбол», являющийся учредителем премии «Золотой мяч», решил присудить ее форварду французского ПСЖ и аргентинской сборной Лионелю Месси.

Об этом сообщило издание RTP.

Согласно сообщению, журнал уже проинформировал футболиста о своем решении, после чего заручился его согласием на интервью.

В прошлом сезоне, выступая в футболке каталонской «Барселоны», Месси в 35 матчах забил 30 голов и отметился девятью голевыми передачами.

Если сообщение RTP подтвердится, Месси станет семикратным обладателем «Золотого мяча», считающегося самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.