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Стало известно, кто станет обладателем «Золотого мяча» в этом году

05.11.2021

Журнал «Франс футбол», являющийся учредителем премии «Золотой мяч», решил присудить ее форварду французского ПСЖ и аргентинской сборной Лионелю Месси. 

Об этом сообщило издание RTP. 

Согласно сообщению, журнал уже проинформировал футболиста о своем решении, после чего заручился его согласием на интервью. 

В прошлом сезоне, выступая в футболке каталонской «Барселоны», Месси в 35 матчах забил 30 голов и отметился девятью голевыми передачами. 

Если сообщение RTP подтвердится, Месси станет семикратным обладателем «Золотого мяча», считающегося самой престижной индивидуальной наградой для футболиста.

 

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