В Украине 26 игорных компаний пройдут государственную проверку

Пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) сообщила о грядущей проверке операторов азартных развлечений, которая начнётся в 2022 году.



На сегодняшний день уже 32 гемблинг-компании получили лицензии на осуществление деятельности на территории Украины. К ним относятся как наземные казино, залы игровых автоматов и покер-румы, так и виртуальные. Зеркала «Фавбет», Vavada, Pin-UP и других онлайн-операторов можно найти на сайте «РК».

Теперь некоторые из лицензированных компаний ожидает проверка. Так, специалисты займутся изучением деятельности ООО «Лимон», которой принадлежит бренд интернет-казино ChampionCasino. Проверка стартует 11 ноября 2022 года и продлится около 10 дней.

16 мая начнётся изучение деятельности ООО «Айфар Групп» и ООО «Альфагейм».

Кроме того, представители КРАИЛ ознакомятся с работой букмекерской компании PariMatch. Пока это единственная БК, которая получила лицензию на осуществление деятельности на территории Украины. Ревизоры посетят компанию 9 сентября 2022 года.

Полный список операторов, работа которых подлежит проверке, можно найти на официальном сайте КРАИЛ. Всего в перечень вошли 26 компаний.