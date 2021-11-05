Життєве та фінансове кредо гвардії солдата Сергія Позняка

Толерантність зіграла з українським суспільством злий жарт. В цілому, виховані українці виявилися не готові до зустрічі з відвертими мерзотниками, що повилазили з усіх щілин і полізли по головах, ігноруючи здоровий глузд, совість, чесність і порядність. Сьогодні в фаворі мерзотники з подвійними стандартами, які турбуються тільки про особисте матеріальне благополуччя, із легкістю ігноруючи запити суспільства на елементарну етику. І ніколи навіть не засмучує, що абсолютні мерзотники, раптом, починають хизуватися поняттями законність і моралі, етики і толерантністі, культури і патриотизму.

Адже, мерзотники навчилися прикривати свої злочини вправними ширмами – тепер вже під виглядом благодійності, вони безсоромно продовжують плести свої кримінальні схеми. А благородні люди, які за тридицією, не звикли перевіряти факти – власними руками допомагають мерзотникам дертися в гору, наражаючи тим самим, себе та інших на велику небезпеку. Так сталося і з групою без жодного сумніву порядних людей, які від імені ветеранської спільноти учасників АТО прийняли за свого та ще й із радістю допомогли створити позитивно-патріотичний імідж відвертому мерзотнику та злодію Сергію Позняку на прізвисько «Карлос московський».

Нагадаємо, Сергій Позняк, це такий собі лихвар, який вже понад 20 років від імені автоломбарду «Каштан 2000» видає українцям та мешканцям з-за поребрика в кредит кошти під заставу автомобілів та нерухомості, прокручує шахрайські схеми, нелегально гоняє авто з окупованих територій, перепродає ці авто та наживається на бідних людях. А ще, Позняке за суміством, працює весільним генералом у складної фінансової піраміди FinStream, яка начебто займається інвестування підприємств малого та середнього бізнесу. В тому числі, зроблю наголос – створених ветеранами АТО. Насправді FinStream відмиває кошти акціонерів фінансової корпоративної пральні – венчурного фонду Фінстрім. Про цю пральню, та наближених до Позняка осіб ми напишемо трошкі пізніше. Поки що зусередимость на багатограному портреті цього ділка.

«Патріот да не тот»!

Отже, почнемо з найголовнішого – патріотизму та відданості національній ідеї гвардії солдата батальйона імені генерала Кульчицького (так він сам себе називає). Саме на цій чесноті останнім часом Позняк заробляє собі соціальні дивіденти, бігає по ТВ-каналах та різних публічних подіях у військовому вбранні, обвішаному медалями і розповідає про свої бойові подвиги. От тільки шкода, що під час своїх із піною у рота патріотичних виступів гвардії солдат чомусь забуває поділитися любов’ю до всього московського, в тому числі в лідера Московії Володира Путіна. Хоча по суті, цю любов Позняк особливо не приховує та демонструє її в соціальних мережах.

Ось дивідиться, серед сторінок, які регулярно читає Позняк на Фейсбук фігурують, ні — ні, не сторінки президента Україні Володимира Зеленського, і навіть не сторінки інших політичних діячів України, але сторінка тирана Путіна ­­– двічі! ну і сторіночка Вілкула, як без нього жити справжньому українському патріоту.

А ще, серед «вподобаєк» Позняка представлений цілий русько-мирський калейдоскоп з московських клубів, ресторанів, бізнесменів, військових експертів та навіть центрів для лисих «настоящіх мужчін». Ось дещо з найулюбленішого Позняка.

Ну і що –­ скажете ви. Всі ми колись до війни з москалями товаришували, бували в Москві і клуби нічні відвідували, і навіть під мавзолеєм дєдушкі Лєніна фоточки робили, як отой Позняк. Що тут такого? Добре, підемо далі! Ось тут у Позняка є профіль в Однокласниках, де він фігурує під ніком Карлос та із пристрастю спостерігає за життям сторінки Студія Крылья РФ – про російську армію та авіацію.

А паралельно, в тому ж профілі розміщує фоточки зі служби в АТО.

Ось тільки не зрозуміло коли саме Позняк встиг там відмітитись. Адже в російських однокласниках від розповідає про свою службу, що відбувалася протягом 2016 року.

А в інтерв’ю для журналу «Форбс Україна» та на порталах, де люди описують шахрайські схеми автоломбарду «Каштан 2000» Позняк озвучується вже 2014 рік.

Добре підемо далі. Навіть якщо припустити, що Позняк в розпал бойових дій на сході України у 2016 році сидів в окопі. То чому в його соціальних мережах він відмічався в московському ресторанчику Рукав, що аккурат на Красній площі розміщений? То де ж насправді був Позняк 22 вересня 2016 року — на війні з Росією чи в гостях у російських колег в Москві?

Гаразд, якщо і це для вас не переконливий фактор дволикості Позняка. То що тоді ви скажете про релігійні вподобання богобоязливого патріота? Однією частиною своєї «світлої душі» від боронить Україну, а іншою щиро відданий російському патріархату та служить КДБісту Онуфрію?

Годі. З патріотичним портретом Позняка Сергія Станіславовича ми закінчили. Там, як кажуть «чорт ногу сломає», не зрозуміло взагалі – де ваші , а де наші, а де сам Позняк і шо в його голові відбувається…. Доречі, щодо вмісту черепної коробки пана Позняка ми мали серйозну розмову з відомим психіатором Семеном Глусманом. Психіатору поставити точний діагноз пацієнту, за яким Кирилівська лікарня давно плаче, поки що не вдалося. І не дарма. Бо судячи, знов ж таки, з картинок, якими ілюструю свої життя Сергій Станіславович – справи з його головою вельми кепські.Міжнародна фінансова пральня АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінстрім».

І на останок, для затравочки – дещо про пральню Фінстрім та її працівників. По-перше, про роль в діяльності «Фінстрім» молодої дружини Сергія Позняка пані Наталії Дмитріївни Новітньої. Згідно офіційних джерел пані Новітня є кінцевим беніфіціаром АТ ЗНВКІФ «Фінстрім». Статутний фонд Фонду станом на 4 квартал 2020 року складає 6 млн. грн.

Але, знов ж таки, згідно інших відкритих джерел інформації, ще у червні 2020 року Новітню вивели зі складу засновників та змінили обсяг статутного фонду на 106 млн. грн. На кінець 2020 року серед власників великих пакетів акцій фігурує: JUREYNN LIMITED (Кіпр) секретар — ZEXIA CONSULTING & SERVICES LIMITED; директор – ANTRIA KONSTANTINOU – частка 36,583%. Імовірніше за все, саме з Кіпру на рахунок венчурного фонду зайшли 100 млн. грн.

Окрім того, що ANTRIA KONSTANTINOU є директором компанії JUREYNN LIMITED (Кіпр), вона керує компанією SIVALERO LIMITED (Кіпр), яка в свою чергу, до 14.11.2011 року перебувала у складі засновників ОАО «ТВЕРСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» (РФ, ОГРН 1056900000475).

Далі: ZEXIA CONSULTING & SERVICES LIMITED входить до складу менеджменту наступних компаній:

GRIZARD INVESTMENTS LIMITED (засновник телеканалу «1+1»);

«WOLFIL LTD» (контрагент ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»);

LIBERANI CO. LTD (колишній власник меткомбината ім. Ілліча);

INOFOS MANAGEMENT LIMITED (власник Марченко Оксана Михайлівна – дружина Віктора Медведчука);

Цю інформацію підстверджують документи, які зберігаються в редакції.

Бачите, шановні читачі, і у фінансовій пральні «Фінстрім» яскраво прослідковується російский слід одіозних персонажів, накшталт кума Володимира Путина – Віктора Медведчука. Про цей слід, разом із деталізованим описом діяльності АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінстрім» та ТОВ «ФІНСТРІМ» ми розповімо в наступному матеріалі. За результатом виходу в ефір циклу історій ми сподіваємось що діяльність Сергія Станіславовича Позняка потрапить в пул інтересів не тільки читачів, але й українських правоохоронних органів. І хоча в справах зазначеної фінансової структури не дуже розумний Позняк приймає опесередковану участь – як керівник пральні він нестиме відповідальність за всією суворістю закону.

Далі буде.

Життєве та фінансове кредо гвардії солдата Сергія Позняка

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Осип Справедливенко