Стікер Add Yours з’явився в українському Instagram

Нещодавно proidei.com анонсували новинку в Instagram, і ми раді повідомити, що вона вже дійшла до України – cтікер Add Yours – Ваша черга.

Раніше ми знаходили цю новинку в іноземних блогерів та поширювали для наших підписників в нашому Instagram, тоді стікер англійською називався Add Yours. І ось несподівано швидко він дійшов і до України, і тепер називається Ваша черга, пише Про Ідеї.

Ця нова інтерактивна наклейка ідеально підходить для створення вірусних ланцюжків контенту в історіях, що робить її чудовою можливістю для залучення спільноти.

Що таке наклейка Instagram Stories «Ваша черга»?

Наклейка «Ваша черга» — це новий спосіб створення ланцюжків вірусного контенту в додатку — і вона не схожа на жодну іншу наклейку в поточній лінійці.

Наклейка схожа на те, що вона звучить: ви додаєте свій власний медіа відповідно до запитів, якими ділиться користувач.

Користувачі, які мають доступ до наклейки, можуть додати її до своїх історій і торкнутися її, щоб увійти до спеціальної підказки для своєї спільноти. Це може бути що завгодно, від того, щоб попросити своїх підписників показати свої налаштування WFH до улюблених засобів по догляду за шкірою.

Глядачі можуть натиснути на наклейку, щоб поділитися нею у своїх історіях, для цього проведіть пальцем вгору, щоб додати медіафайл зі своєї камери.

Коли користувач ділиться наклейкою «Ваша черга» у своїх сторіз, починається ланцюгова реакція — його підписники і, зрештою, будь-який користувач Instagram можуть взяти участь у виклику.

Як бренди та творці можуть використовувати наклейку Instagram Stories «Ваша черга»?

Ця нова наклейка Instagram Stories — чудова можливість для брендів і творців підвищити впізнаваність бренду. Як так, запитаєте ви?

Що ж, коли бренд або творець ділиться наклейкою «Ваша черга», оригінальне ім’я творця з’являється на кожній спільній наклейці учасників:





Це дуже важливо для поширення бренду — сотні тисяч облікових записів можуть побачити вашу наклейку «Ваша черга» та знайти ваш профіль.

Якщо у вас ще немає доступу, почніть брати участь у ланцюгах «Ваша черга» так, як ви їх бачите. Участь – це чудовий спосіб познайомитися з наклейкою.

Крім того, коли ви берете участь у наклейці «Ваша черга», ви заохочуєте свою власну спільноту взяти участь. Ви навіть можете побачити, хто з ваших підписників приєднається до ланцюга з ваших історій.

Привіт, початок розмови!