Школяр з Рівненщини розробив власну освітню платформу

Школяр з Рівненщини створив освітню платформу з елементами соцмереж для учнів та вчителів. Свою розробку Роман Шевчук назвав “JustEd” від Just Education у перекладі – Просто навчання. Її завдання – полегшити проведення уроків у форматі онлайн. На створення платформи пішло два роки.

Роман Шевчук – школяр з Млинова Дубенського району. Програмуванням одинадцятикласник зацікавився три роки тому. Для поглибленого вивчення різних комп’ютерних мов, каже хлопець, обрав найзручніший для себе спосіб – засів за тематичну літературу. Потім з’явилась ідея створити власну соцмережу.

“Спершу це задумувалось як соціальна мережа, але з часом все змінилось і вийшла соціально-навчальна платформа”, – каже розробник освітньої платформи “JustEd” Роман Шевчук.

Основне завдання платформи – полегшити комунікацію та взаємодію між учнями та вчителями, – додає Роман.

“Тут вчитель може виставляти оцінки учням, давати завдання, додати навчальний тест, прикріпити файл, який для цього завдання потрібен, і назначити дату здачі”, – уточнює розробник.

На платформі також є внутрішня соцмережа. Кожен користувач може вести власну сторінку – публікувати пости, долучатися до груп та ділитись світлинами.

Батьки теж можуть зареєструватись і стежити за успішністю своїх дітей. Віталій Лісевич – вчитель інформатики у школі Романа. Розповідає: його учень дуже здібний і вважає, що його успіх – у посиленій самоосвіті.

“Розробка нашого учня – як гордість школи. Треба було додатково багато взнавати для того, щоб навіть розмістити в інтернеті на серверах. Тому знань у Романа більш ніж достатньо, щоб отримати 12 з інформатики”, – додає Віталій Лісевич.

Освітню платформу “JustEd” планують запровадити у рідній школі Романа.

“На сьогодні є досить багато продуктів на цьому ринку. Кожен має свої плюси й свої мінуси. Щось зручно вчителям, щось більш зручно дітям. Тут, наскільки я розумію, Роман врахував побажання однієї та іншої сторони. Будемо пробувати, сподіваюсь, що воно направду піде”, – каже директор Млинівської школи №3 Сергій Яковець.

Над розробкою освітньої платформи Роман працював два роки. Тепер планує вдосконалювати програмування далі – хоче навчитись розробляти додатки для мобільного телефона. А ще – попрацювати над розвитком штучного інтелекту.

“Хочу навчитись машинному навчанню, це – машинне бачення. Це, фактично, комп’ютер вчиться думати. Я створив свій сайт – я дав комп’ютеру команди. А тепер комп’ютер зможе думати, так само як наш людський мозок, в нього з’явиться інтелект, креативність”, – додає Роман Шевчук.

Одинадцятикласник поки не знає, у який виш вступатиме. Але однозначно, каже, це буде IT-спеціальність. Через десять років планує влаштуватися у перспективну компанію або заснувати власну.