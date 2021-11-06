Муж столкнул жену-иностранку с балкона, полиция: «без его приглашения дать показания в суде нельзя»

Три года назад в поселке Эц-Эфраим в Самарии 33-летний Шауль Карни сбросил с балкона четвертого этажа свою жену, 32-летнюю гражданку Колумбии Шарлотту Альберадо. Женщина получила серьезные травмы, которые сказываются до сих пор, но осталась в живых. По неизвестной причине, несмотря на наличие камер видеонаблюдения на соседских домах, полиция пришла к выводу, что женщина сама виновата в падении. Она была депортирована обратно в Колумбию, а опека над общей с мужем дочерью была передана ему, поскольку двухлетняя Мелани была гражданкой Израиля.

Альберадо пыталась привлечь мужа к ответственности, однако сделать это из Колумбии оказалось невозможно, а приехать в Израиль ей не разрешали. По утверждению полиции, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств, а камеры видеонаблюдения якобы не работали.

Сейчас, три года назад, бывший муж по неизвестной причине сам явился в полицию и рассказал, что действительно пытался убить жену три года назад. Полиция начала расследование.

Тем временем, женщина пытается въехать в Израиль со своим новым израильским партнером, чтобы выступить в суде. По неизвестной причине, власти по-прежнему не дают разрешения на въезд. Их позиция заключается в том, что приглашение должен оформить именно бывший муж, против которого она собирается дать показания. «Я хочу дать показания в суде и не могу этого сделать, хотя мой новый супруг – тоже израильтянин. Власти не дают разрешения. Я не понимаю, почему человек, который пытался меня убить, должен решать, могу ли я свидетельствовать против него же», — сказала Шарлотта.