Не на того напали: у центрі Києва жінки намагались пограбувати дідуся

Дві жінки намагалися пограбувати 81-річного пенсіонера у його власній квартирі на вулиці Пушкінській, однак дідусь виявився «міцним горішком».

Розбійниці представились соціальними працівницями, зайшли до оселі старенького, вдарили його, розпилили в обличчя сльозогінний газ та намагались відібрати гроші. Однак чоловік, попри свій поважний вік, зміг за себе постояти. Дідусь затримав одну з нападниць, а інша, побачивши таке діло, втекла. Чоловік викликав правоохоронців, які супроводили жінку до Шевченківського управління поліції.

Нападницею виявилась 39-річна жителька Одеської області. Її спільницю наразі розшукують. Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук, правоохоронці перевіряють причетність затриманої до скоєння аналогічних злочинів у Києві.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Розбій», вчинений організованою групою. Затриманій жінці вже оголосили про підозру. Їй загрожує від восьми до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.