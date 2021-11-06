Зеленський змінив склад РНБО: всі перестановки

Зміни зафіксовано в указі президента №569/2021, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

У тексті указу зазначається:

«Ввести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України:

Рябікіна Павла Борисовича – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлію Анатоліївну – першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України.

Також в указі наголошується: «затвердити у персональному складі Ради національної безпеки та оборони України Резнікова Олексія Юрійовича – міністра оборони України;

вивести зі складу Ради національної безпеки та оборони України О. Любченка, О. Тарана, О. Уруського».

Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів щодо 141 фізичної особи та 49 юридичних осіб, громадян України та РФ, причетних до виборів в Держдуму в окупованому Криму і на Донбасі, які проходили з 17 по 19 вересня 2021 року.



