Google змінить правила входу до облікового запису

Починаючи з 9 листопада цього року Google вводить нові правила щодо входу до облікового запису. Тепер, всі користувачі мають обов’язково пройти автентифікацію у два етапи.

Всі користувачі мають підтвердити особистість за допомогою одноразового паролю з SMS або електронного листа. Це зроблено у цілях безпеки користувачів, адже дуже часто викрадають паролі та зламують облікові записи. Тому, двоетапна автентифікація буде захищати ваш обліковий запис від зловмисників.

Ви маєте самостійно активувати дану функцію в налаштуваннях. В іншому разі – її буде включено автоматично.