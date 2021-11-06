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Британия в шоке: более десяти лет в моргах больниц графства Кент убийца и извращенец насиловал тела умерших

06.11.2021

Новостные выпуски на многих британских телеканалах вчера начались с сообщения о подробностях расследования по делу Дэвида Фуллера, работника одной из больниц Мейдстоуна, самого крупного города графства Кент, расположенного примерно в 50 км юго-восточнее Лондона.

Фуллер был задержан по подозрению в двух убийствах более чем 30 летней давности в декабре прошлого года, однако суд запретил публикацию каких-либо подробностей о ходе расследования. Вчера этот запрет был снят. 

По сообщению телеканала «Скай ньюс», 67-летний Дэвид Фуллер признался в убийстве двух девушек и в сексуальном надругательстве над более, чем 80 телами умерших. 

Согласно материалам дела, 25-летнюю Венди Нелл и 20-летнюю Кэролин Пирс Фуллер убил в 1987 году в небольшом городке Танбриндж-Уэллс под Лондоном. После убийства он сексуально надругался над трупами своих жертв. В то время в криминалистической практике еще не применялся анализ ДНК для идентификации преступника, поэтому Фуллер не особо заботился о сокрытии следов преступления. 

Спустя тридцать лет благодаря развитию технологии генетического опознания он был изобличен по следам спермы, оставленной им на месте преступления. 

Однако главный сюрприз, вызвавший шок даже у видавших виды полицейских, ожидал их во время обыска в доме Фуллера. 

Там они нашли около 14 млн фото- и видеоматериалов, снятых им во время секса с умершими пациентами больниц. На допросе он признался, что совершал эти действия в моргах больниц, в которых он работал инженером-электриком в разное время. 

Свои некрофильские потребности он удовлетворял во время ночных смен, когда больница пустела. 

На данный момент Фуллер признался в эпизодах сексуального насилия над трупами, совершенных в период с 2008 по 2020 годы. 

Однако следователи убеждены, что подобные действия обвиняемый совершал над умершими и до 2008 года с учетом того, что работать в больницах Фуллер начал с 1989 года. 

По результатам психиатрического освидетельствования Фуллер признан «контролируемым сексуальным девиантом, охотившимся на молодых женщин и получавшим сексуальное удовлетворение от насилия над их мертвыми телами». 

В связи с раскрытыми подробностями дела Фуллера британские парламентарии потребовали провести масштабную проверку систем безопасности всех медицинских учреждений страны, включая и морги. 

«Британия не знала прецедентов издевательства над мертвыми такого масштаба, — заявил Крег Кларк, британский парламентарий от графства Кент. — Одна из больниц — совсем новая, с превосходной системой безопасности. Если подобное случилось там, это может повториться где угодно». 

Представитель Королевской прокуратуры Великобритании Либби Кларк заявила в этой связи, что «деяния, инкриминируемые Дэвиду Фуллеру,  не похожи ни на какие другие <…> и не имеют прецедентов в британской юридической истории». 

«Это чрезвычайно опасный человек, который причинил невообразимые страдания огромному числу семей, и раскрыл свои давние тайны, лишь столкнувшись с неопровержимыми доказательствами его вины. Ни один британский суд никогда раньше не встречался с преступлениями в отношении умерших в таком масштабе, и я не сомневаюсь, что он бы продолжал совершать преступления и по сей день, если бы не это кропотливое расследование, по результатам которого он был арестован», —  заявила представитель прокуратуры.

 

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