За два дня шестеро человек в Израиле погибли в ДТП

Сегодня двое человек погибли в ДТП в разных частях страны. Еще четверо погибли вчера.

50-летний пешеход был задавлен автомобилем на дороге 60, недалеко от поселка Мейтар. Медики прибывшего на место амбуланса провели реанимационные процедуры, но были вынуждены констатировать смерть. ДТП произошло по вине нарушившего правила водителя автомобиля, он был задержан.

«Пострадавший лежал на обочине дороги без сознания. Он получил тяжелые множественные травмы. Мы провели необходимые реанимационные процедуры, но, к сожалению, мужчина скончался», — сказал фельдшер «Красного магендавида» Лидор Нир Шалом.

Спустя некоторое время в аварию в Ришон-ле-Ционе попал велосипедист. Он был эвакуирован в «Асаф ха-рофе» в критическом состоянии, и скончался в больнице.

За последние два дня это уже шестая смерть на дорогах Израиля. Вчера двое мужчин 28 и 36 лет из поселка Дриджат погибли на месте в ДТП в Негеве, недалеко от Кусейфе. Другой автомобиль, пытаясь объехать место аварии, врезался в бетонную стену. Водитель и пассажир получили легкие ранения.

Еще один 45-летний мужчина погиб, когда его мотоцикл перевернулся недалеко от Бейт-Арье в западной Самарии, а 22-летний мотоциклист из Аррабе получил несовместимые с жизнью травмы на дороге 805 недалеко от Сахнина.