Продлено содержание под стражей мужчин, подозреваемых в серии вооруженных ограблений в сфере цифровых финансов

Суд в Петах-Тикве продлил на десять дней содержание под стражей троих мужчин, задержанных при попытке вооруженного ограбления в сфере криптовалют в Хайфе.

Речь идет о 21-летних Салехе Адоне и Исе Абу-Шенабе из Акко и 34-летнем Хани Рашиде из деревни Джудейда-Макр в западной Галилее. Последний, предположительно, был за рулем и должен быть увезти сообщников на машине после ограбления. Он утверждает, что просто подвез двоих человек, высадил их и продолжил свой путь. Его подозревают также в подделке опознавательных знаков на транспортном средстве, опасном вождении и многом другом.

Все трое содержатся изолированно друг от друга, чтобы можно было сверить их показания. Полиция утверждает, что это четвертое ограбление из серии подобных, произошедших в последние месяцы, поэтому есть вероятность, что в «послужном списке» задержанных это не первое преступление.

Арест был произведен в рамках борьбы с преступностью в арабском обществе и преступлений в сфере цифровых валют. Кибер-подразделение Blade 433 провело расследование инцидентов с ограблением. Согласно собранным материалам следствия, подозреваемые связывались с потенциальными покупателями цифровых валют через социальные сети, предлагая выгодный обменный курс ниже рыночного. В случае согласия, они договаривались о встрече, чтобы получить наличные и передать взамен так называемые цифровые монеты.

На встрече подозреваемые отбирали деньги, угрожая огнестрельным оружием. До случая в Хайфе, подобное ограбление произошло в Атлите, возле школы, на глазах у перепуганных учеников. Было похищено свыше полумиллиона шекелей.

Расследование продолжается.