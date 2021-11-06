Трагедия в Техасе: 8 погибших и десятки пострадавших на музыкальном фестивале

На музыкальном фестивале «Астроволд» в Хьюстоне возникла давка, в результате которой погибли 8 человек, десятки пострадали.

По сообщению газеты «Нью-Йорк пост» со ссылкой на начальника пожарной службы города Самуэля Пенью, давка у сцены возникла примерно в 21:15 во время выступления популярного американского рэпера Трэвиса Скотта.

В это время на площадке фестиваля находились около 50 тыс. зрителей.

«Люди начали падать, терять сознание. Это создало дополнительную панику», — сообщил Пенья журналистам.

По данным властей, по меньшей мере 23 человека, включая 10-летнего ребенка, госпитализированы. 11 из них пережили клиническую смерть. В полевом госпитале, развернутом Службой спасения, первую помощь оказали около 300 пострадавшим.

Фестиваль «Астроволд» (Astroworld) планировался как двухдневный, однако в связи с произошедшей вчера трагедией субботние выступления были отменены.