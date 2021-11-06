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После многочасовых споров Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на 1,2 триллиона долларов

06.11.2021

Палата представителей Конгресса США после многочасовых споров утвердила план, предложенный Джо Байденом, об инвестициях в инфраструктуру страны в размере 1,2 триллиона долларов.

Это предполагает, что федеральное правительство в следующие пять лет вложит средства в строительство дорог и мостов, обновление аэропортов и сетей водоснабжения, модернизацию портов и общественного транспорта, обеспечение широкополосным интернетом и другие сегменты инфраструктуры.

За то, чтобы потратить более триллиона проголосовали 228 членов Палаты представителей, против — 206. Шестеро демократов все же голосовали против, зато закон поддержали 13 республиканцев.

Законопроект еще в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента, который подпишет его в ближайшее время.

Принятие плана Байдена, который вызвал серьезные разногласия в правительстве, в том числе среди членов Демократической партии, стало хорошей новостью для американского лидера, рейтинги которого, по данным агентства «Рейтер», в последнее время неуклонно падали из-за пандемии, инфляции и хаоса при выводе войск из Афганистана.

 

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