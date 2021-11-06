В Германии неизвестный напал на пассажиров поезда с ножом. Об этом сообщает Bild. Трое человек пострадали, двое из них были госпитализированы с серьезными травмами. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Нападение произошло в скоростном поезде известной компании ICE в Баварии, на участке между городами Нюрнберг и Регенсбург.

Про нападавшего известно, что это 27-летний мужчина арабского происхождения, который был задержан на месте. Он звал на помощь в поезде и предположительно страдает от проблем с психикой. Следователи сразу же исключили версию теракта.

Всего несколько дней назад было совершено нападение с ножом на пассажиров токийского метро в Японии.