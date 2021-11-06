11 штатов подали в суд на Байдена из-за обязательной вакцинации

11 штатов США подали в суд иски против введения администрацией Байдена закона об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Об этом сообщил в «Твиттере» Эрик Шмитт, генеральный прокурор штата Миссури.

К иску кроме Миссури присоединились штаты Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Аляска, Вайоминг, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота и Северная Дакота, а также несколько организаций.

«Сегодня я возглавил коалицию из одиннадцати штатов для подачи судебного иска, чтобы остановить незаконную обязательную вакцинацию, объявленную Джо Байденом. Я вызываю Джо Байдена и его администрацию в суд, чтобы защитить личные свободы, сохранить бизнес Миссури и противостоять бюрократическим тиранам», — говорится в официальном заявлении Шмитта.

В этот четверг Белый дом обязал до 4 января провести обязательную вакцинацию всех сотрудников компаний со штатом более 100 человек. В качестве альтернативы работникам предложено делать тест на коронавирус как минимум раз в неделю. Правила затронут свыше 84 миллионов граждан по всей стране, из которых не менее 31 миллиона не вакцинированы. Кроме того, непривитых сотрудников обязали носить маски.

Штаты США воспринимают это требование как посягательство федеральных властей на некоторую автономность, которой они всегда пользовались. «Иск был подан с целью остановить неконституционное злоупотребление властью со стороны федерального правительства», — заявил Шмитт.