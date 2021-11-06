Дієтолог назвав продукти, які зміцнюють імунітет восени

Дізнайтеся, які продукти допоможуть не захворіти в холодну погоду
З настанням холодів необхідно не тільки утеплюватись, але й зміцнювати імунітет. На щастя, продукти, які можуть допомогти в цьому завжди можна знайти на полицях магазину. Дієтолог Борис Скачко назвав продукти, які допоможуть не захворіти восени.
Продукти, які зміцнюють імунітет восени
- Буряк. У ньому міститься калій, йод, марганець, магній, вітаміни РР та В.
- Груша. Цей фрукт багатий на вітаміни В2, А, В1 і С, а також фолієву кислоту та ніацин. Варто зазначити, що груша допомагає організму боротися з інфекціями та позитивно впливає на роботу мозку.
- Гарбуз. Цей продукт необхідно вживати восени, адже в ньому міститься велика кількість вітамінів Е і С. Також гарбуз багатий на залізо і фолієву кислоту, ці компоненти корисні для волосся, зміцнення кісток і росту нігтів.
- Морква. Про цей продукт не можна забувати, оскільки це головне джерело клітковини. Також у моркві містяться вітаміни В1, С та В6.
- Яблука. Цей фрукт багатий на вітаміни C, K, а також клітковиною і залізом, що допомагає знизити ризики діабету.
- Слива. Одне з головних джерел кремнію та калію. Слива покращує пам’ять та нормалізує сон.