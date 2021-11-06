Дієтолог назвав продукти, які зміцнюють імунітет восени

Дізнайтеся, які продукти допоможуть не захворіти в холодну погоду

З настанням холодів необхідно не тільки утеплюватись, але й зміцнювати імунітет. На щастя, продукти, які можуть допомогти в цьому завжди можна знайти на полицях магазину. Дієтолог Борис Скачко назвав продукти, які допоможуть не захворіти восени.

Продукти, які зміцнюють імунітет восени