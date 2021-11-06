В пригороде Лиона задержан подросток с мачете, угрожавший «грязным евреям» из местной школы

Во французском городе Вийербан (пригород Лиона) задержан 15-летний подросток за антисемитскую выходку. Как сообщает местный новостной портал Actu17, инцидент произошел в четверг.

Тинэйджер, вооружившись мачете, пришел к частной еврейской школе и, размахивая своим оружием, начал выкрикивать проклятия в адрес «грязных евреев».

Администрация учебного заведения вызвала полиция, малолетнего антисемита задержали. Никто не пострадал.

Прокуратура Лиона выдвинула против подростка обвинения в преступлении, совершенном на почве ненависти. Сам правонарушитель антисемитский характер своих действий отрицает. Приговор по этому делу будет вынесен в декабре.