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Под Одессой до полусмерти избили депутата

06.11.2021

Полицейские расследуют обстоятельства нанесения телесных повреждений депутату одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) Херсонщины, сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в пригороде Одессы: неизвестные избили депутата из Херсонской области и его жену вечером 5 ноября.

Они остановили Land Cruiser Prado супругов в районе завода «Центролит», сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали и избили водителя и пассажирку. Мужчина в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врач», — сказано в сообщении.

Потерпевший – депутат Мирненской ОТГ, аграрий, по данным источников Gazeta.ua. Мужчине, кроме прочего, раздробили коленные суставы.

 

 

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