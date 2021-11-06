Россия стала мировым лидером по падению продолжительности жизни из-за «ковида», Израиль – в хвосте рейтинга

Россия заняла первое место по сокращению продолжительности жизни из-за пандемии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в «Британском медицинском журнале» (British Medical Journal, BMJ).

Международная группа ученых сравнила данные о смерти от всех причин за 2020 год с ожидаемой продолжительностью жизни (основанной на статистике предыдущих пяти лет) в 37 семи странах мира с уровнем доходов выше среднего или высоким. В 31 стране средний возраст смерти жителей снизился.

Больше всех стран в этом отношении пострадала Россия. У мужчин продолжительность жизни упала на 2,33 года, а у женщин – на 2,14 года. На втором месте США — показатель упал на 2,27 года у мужчин и на 1,61 у женщин. На третьем месте – Болгария, на 1,96 года сократилась жизнь у мужчин и на 1,37 у женщин.

Также в лидерах по снижению ожидаемой продолжительности жизни авторы работы называют Литву (1,83 года; 1,59 года), Чили (1,64 года; 0,88 года) и Испанию (1,35 года; 1,13 года).

В Израиле общие потери по этому показателю составили менее полугода.

Избежать сокращения продолжительности жизни смогли в Южной Корее, Норвегии, Дании и Исландии. В Новой Зеландии и на Тайване это показатель вырос.

В целом, как подсчитали ученые пандемия коронавируса за 2020 год «отобрала» у 31 страны на 28 миллионов лет жизни больше, чем ожидалось.