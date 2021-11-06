4 продукти, які потрібно обмежити, щоб знизити ризик деменції

З віком людини збільшується і ризик розвитку деменції. Недоумство викликає не тільки втрату пам’яті. Воно може вплинути на те, як ви думаєте, відчуваєте, говорите і ведете себе. Dementia Australia стверджує, що дієта є одним з факторів, які дослідники вивчають на предмет її ролі в зниженні ризику розвитку деменції.

Хоча є певні продукти, які слід обмежити, дослідження в даний час показують, що здорова збалансована дієта важлива для всіх, щоб допомогти запобігти іншим проблемам зі здоров’ям.

Це говорить про те, що дослідження показали, що люди з високим споживанням насичених і трансжирів в своєму раціоні «мають більш високий ризик розвитку деменції», в той час як люди з дієтою, що включає ненасичені, негідрогенізовані жири, «мають більш низький ризик».

“Продукти з високим вмістом насичених жирів включають вершкове масло, сало, м’ясо, жирні молочні продукти, кокосове масло, пальмова олія і шоколад. Транс-жири широко використовуються в продуктах швидкого харчування, закусках, смаженій їжі та комерційній випічці, таких як торти та печиво”. Постарайтеся обмежити споживання цих продуктів і по можливості вибирайте продукти з низьким вмістом жиру”.

Незважаючи на те, що є деякі продукти, які слід обмежити, є також деякі продукти, які вам, можливо, буде потрібно включити в раціон в більшій кількості, щоб знизити ризик.

У ньому говориться, що “більш високе споживання мононенасичених і поліненасичених жирів було пов’язано з більш низьким ризиком розвитку деменції”. Ці жири можуть підвищувати рівень холестерину ЛПВЩ, “який може допомогти захистити клітини мозку”.

Вік від 40 до 60 років – хороший час, щоб почати вживати заходів щодо зниження ризику розвитку недоумства, хоча це корисно робити в будь-якому віці.

: Новости Ю