Три мушкетера: главные министры Израиля рассказали, что будет дальше

Премьер-министр, министр-финансов и министр иностранных дел дали совместную пресс-конференцию, посвященную утверждению бюджета. В условиях «лоскутной коалиции» его утверждение было неочевидно, и правительство оказалось недалеко от развала (56 голосов против 59, то есть у коалиции не набралось собственно коалиционного большинства).

«В добрый час. Бюджет на двадцать первый и двадцать второй годы утвержден. Таким образом мы завершили вывод Израиля из более чем трехлетней нестабильности. Мы сформировали правительство пять месяцев назад, внедрили политику борьбы с эпидемией без локдаунов. Благодаря упорству и выдержке мы переломили волну «дельты». Мы первыми начали колоть дополнительную дозу вакцины, и достаточно посмотреть на рост заболеваемости в Европе, чтобы понять, где мы и где они», — сказал премьер-министр Нафтали Беннет.

Говоря про израильскую экономику, Беннет объявил: «Мы перешли от безработицы к трудовой занятости, от отрицательного роста после «ковидной» эпидемии и простоев к завидному росту в семь процентов. Сейчас мы провели бюджет, который обещает экономическую и политическую стабильность. Спокойно, последовательно, совместно работая, мы привели корабль в тихую гавань».

Беннет поблагодарил «друга и компаньона Яира и министра финансов Либермана, который проделал отличную работу». «Правительство устойчиво, оно продержится весь срок, и теперь нам всем следует присмотреться к череде задач, стоящих перед каждым из нас в своей сфере, и приступить к работе», — объяснил политик.

Авигдор Либерман, выступавший вторым, сообщил, что работал во многих правительствах, но ни разу не видел, чтобы министры столь тесно сотрудничали друг с другом. «Да, бывают трения и споры, один предъявляет, другой отвечает, но это неважно. При утверждении бюджета мы видели такую кооперацию между министрами и главами партий, какой я не видел ни разу в жизни», — сказал министр финансов.

Речь министра иностранных дел Яира Лапида, как обычно, изобиловала абстракциями и пафосом. «Ключевое слово текущего момента – это ответственность. Мы берем на себя ответственность. Мы добились этого благодаря способности преодолевать разногласия, наводить мосты, добиваться цели невзирая ни на что. Мы взяли на себя ответственность. Мы выполнили обязательства. Мы вернули вменяемость стране», — сказал Лапид.

Журналисты спросили министра иностранных дел, почему он поддержал практику распределения «коалиционных денег», против которых резко выступал, находясь в оппозиции. Лапид ответил, что если бы это зависело от него «коалиционных денег» бы не было, но раз уж они есть, он предпочел, чтобы они шли на благие дела и распределялись гласно.

Цель пресс-конференции неясна, так как ничего конкретного и неизвестного публике министры не сообщили. Судя по всему, политики просто решили поделиться с публикой впечатлениями от утверждения бюджета.