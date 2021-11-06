Штучний інтелект зумів відтворити зафарбовану картину Пікассо

Лондонський стартап Oxia Palus зумів відтворити картину Пабло Пікассо, яка понад сто років залишалася прихованою під шаром фарб іншої картини – знаменитого «Сніданку сліпого». Репродукцію, створену штучним інтелектом, мали виставити в онлайн-галереї MORF. Проте керуючі спадщиною великого художника вважають, що це неприпустимо.

Відновленням картини займався молодий стартап Oxia Palus, заснований експертами з машинного навчання Університетського коледжу Лондона (UCL) – Джорджем Канном та Ентоні Бурачедом. Компанія вже два роки відтворює втрачені тим чи іншим чином твори — за допомогою рентгенівського та інфрачервоного сканування, 3D-друку та нейромереж «повернулися до життя» понад 20 творів різних художників.

Приховану під картиною «Сніданок сліпого» іншу картину виявили у 2010 році. Передбачається, що обмеженому в той період у коштах художнику доводилося заощаджувати на полотнах, тому й картини, ймовірно, малювались поверх уже готових. На момент виявлення прихованого шару технології дозволяли побачити лише загальні контури зображення.

В Oxia Palus змогли віртуально «відокремити» шари зображення за допомогою цифрової обробки, а нейромережа, спеціально навчена стилю художника, завершила картину, після чого цифрова репродукція була надрукована на 3D-принтері. Стверджується, що технологія дозволяє імітувати навіть манеру, якою художник залишав мазки на полотні. Проте не можна з’ясувати, наскільки картина дійсно відповідає оригіналу.

Готовий екземпляр власники компанії представили 11 жовтня, а 13 жовтня репродукцію мали виставити в онлайн-галереї MORF. Незадовго до цього з командою зв’язалася так звана «Адміністрація спадщини Пікассо» і вимагала скасувати демонстрацію.

«Розкриття роботи Пікассо – це питання авторського права та, зокрема, моральних прав. Це вічне право, яке належить лише спадкоємцям автора. Мало того, штучний інтелект, який «навчився» малювати як Пікассо, ніколи не матиме тонкого сприйняття художника, чия майстерність виражена на кожному полотні», — заявила керівник відділу з юридичних питань «Адміністрації спадщини Пікассо» Клодія Андрію. «Якщо чесно, я вважаю, це трохи сумно, що наші інновації були задушені в такий спосіб», – своєю чергою прокоментував ситуацію Джордж Канн.

Зрештою на виставці MORF зараз лише один витвір штучного інтелекту від Oxia Palus — відтворений портрет Беатріс Хастінгс, який переховувався під «Портретом дівчини» (1917) Амедео Модільяні. Стартап створив 64 копії портрета Хастінгс, з якою Модільяні мав романтичні відносини до 1916 року. Кожна із картин, намальованих штучним інтелектом, продається за $22222,22.