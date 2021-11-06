Коронавирус в Израиле: волна улеглась

По данным Минздрава на вечер субботы, в стране осталось 6447 зарегистрированных носителей «уханьского» коронавируса (6706 в четверг, 7132 в среду). Из них в больницах находятся 236, в казенных изоляторах – 60.

Число тяжелобольных упало до 177 (из них 124 находятся в «критическом состоянии», то есть при смерти). В четверг «тяжелых» больных было 180, в среду – 194.

Смертность тоже стремится к нулю – за последние двое суток умерло всего два больных, общее число летальных случаев достигло 8114.

Таким образом, все главные показатели продолжают улучшаться, а низкая заболеваемость дает основания считать четвертую волну «ковида» в Израиле оконченной.

Теперь, если заболеваемость снова начнет серьезно расти, речь будет идти уже о пятой волне со своими причинами и особенностями.

Авторитетная медицинская чиновница доктор Шарон Альраи-Прайс, возглавляющая отдел государственного здравоохранения в Минздраве, сообщила, что на следующей неделе министерство порекомендует несколько ослабить «зеленый стандарт», то есть начать его постепенную отмену в тех местах, где вероятность распространения вируса не слишком высока.

Вместе с тем, по словам Альраи-Прайс, детей в Израиле начнут прививать уже через несколько недель. Сейчас ведется обсуждение «детских прививок» в совете по вакцинации, действующем при Минздраве.