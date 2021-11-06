ДТП під Києвом: авто полетіло в кювет

Аварія сталася на трасі Боярка-Вишневе

У Київській області сталася аварія. На трасі Боярка-Вишневе зіткнулися дві машини.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Внаслідок зіткнення, один автомобіль влетів у кювет. На щастя, постраждалих немає. Разом з тим, рух на трасі паралізовано. На місці працювали медики і поліція. З’ясовуються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

На відео видно, як одна машина стоїть розбита на дорозі, а друга – у кюветі. Про пошкодження машин інформації немає.

Шановні водії, будьте уважними на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і тримайте дистанцію з іншими транспортними засобами.