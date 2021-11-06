Религиозные сионисты против полиции: массовая демонстрация в Иерусалиме, 10 арестованных

Религиозные сионисты устроили в столице очередную акцию протеста в связи с гибелью Ахувии Сандака, которого преследовал полицейский автомобиль без опознавательных знаков.

«Вязаные кипы» перекрыли въезд в Иерусалим, молодежь стала забираться на крыши рейсовых автобусов.

Сотрудники полиции пытались прогнать их ненасильственными методами, но противостояние переросло в столкновения, пришлось применять средства для разгона демонстраций, в частности, водомет:

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По итогам беспорядков арестовано 10 участников демонстрации, бросавших камни, вступавших в стычки с полицей и «наносивших ущерб патрульным автомобилям.

Напомним, что расследование Минюста по итогам гибели Ахувии Сандака не привело ни к каким результатам. Решение о том, привлекать ли к ответственности полицейских, участвовавших в погоне и предположительно протаранивших преследуемый автомобиль, передали на рассмотрение юрисконсульта правительства Авихая Мандельблита.

Религиозные сионисты расценили это как попытку спустить дело на тормозах и возобновили акции протеста.