Израильский МИД: в Эфиопию не ездить, а тем, кто уже там – быстро уезжать

Министерство иностранных дел выпустило специальное сообщение, связанное с обострением гражданской войны в Эфиопии.

Израильтянам не рекомендуется посещать эту страну в настоящее время в свете «эскалации военных действий и усиления внутренней напряженности».

Тем, кто уже находится в Эфиопии, рекомендуется покинуть эту страну в свете гражданской смуты, беспорядков, ограничений на передвижения и на доступ в разные места, сбоев в работе прессы, дефицита товаров, возможности прекращения авиасообщения.

Как мы сообщали ранее, правительство обсудило экстренную эвакуацию 10 тысяч представителей общины фалашмура в свете продвижения повстанцев из Тыграя к Аддис-Абебе.