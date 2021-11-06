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Израильский МИД: в Эфиопию не ездить, а тем, кто уже там – быстро уезжать

07.11.2021

Министерство иностранных дел выпустило специальное сообщение, связанное с обострением гражданской войны в Эфиопии.

Израильтянам не рекомендуется посещать эту страну в настоящее время в свете «эскалации военных действий и усиления внутренней напряженности».

Тем, кто уже находится в Эфиопии, рекомендуется покинуть эту страну в свете гражданской смуты, беспорядков, ограничений на передвижения и на доступ в разные места, сбоев в работе прессы, дефицита товаров, возможности прекращения авиасообщения.

Как мы сообщали ранее, правительство обсудило экстренную эвакуацию 10 тысяч представителей общины фалашмура в свете продвижения повстанцев из Тыграя к Аддис-Абебе.

 

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